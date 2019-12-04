РИАМО - 4 дек. На севере столицы зальют 124 катка, из них 98 катков будут с естественным льдом, 17 открытых и девять крытых — с искусственным льдом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе уже ведется подготовка искусственных катков. Для удобства жителей обустраивают пункты проката спортивного инвентаря, точки общественного питания, туалеты, раздевалки и места для заточки коньков. Кроме того, специалисты занимаются освещением, праздничным и звуковым оформлением площадок», - говорится в сообщении.

Самые большие катки с естественным льдом на севере Москвы расположены в районах Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Тимирязевский. Их площадь составляет порядка 1,8 тысячи квадратных метров.

На открытых катках будут тренироваться дворовые районные команды и сборная команда Северного административного округа по хоккею. Кроме того, на них проведут окружной этап соревнований на призы клуба «Золотая шайба».