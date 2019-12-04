РИАМО - 4 дек. Нынешней зимой в 29 столичных парках откроются 39 снежных горок и тюбинговых трасс, в 18 парках горки будут работать абсолютно бесплатно, все желающие смогут прийти в парк со своими тюбингами, санками и ледянками или взять весь необходимый спортивный инвентарь в пунктах проката, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Часть горок оборудуют на природных склонах после появления устойчивого снежного покрова. Другие соберут из деревянных и металлических конструкций. Кроме того, в парке 50-летия Октября и на озелененной территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе появятся два всепогодных спуска с особым покрытием», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Бесплатные горки откроются в таких парках, как:

— Измайловский парк (пять горок в разных частях парка), режим работы — круглосуточно;

— ландшафтный парк «Митино» (две горки неподалеку от главного входа), режим работы — круглосуточно;

— музей-заповедник «Коломенское» (две горки возле пересечения улицы Нижней и Липовой аллеи), режим работы — ежедневно с 11:00 до 19:00;

— сад имени Баумана (рядом с теннисным кортом), режим работы — ежедневно с 11:00 до 20:00;

— Таганский парк (по аллее справа от главной сцены), режим работы — круглосуточно;

— парк «Сокольники» (рядом с Домом детского творчества), режим работы — ежедневно с 10:00 до 21:00;

— парк Победы на Поклонной горе (на дорожке неподалеку от храма Георгия Победоносца), режим работы — круглосуточно;

— парк «Ходынское поле» (холм с панорамными качелями), режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00;

— Лианозовский парк (слева от танцевальной площадки), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;

— Гончаровский парк (рядом с волейбольной площадкой), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;

— усадьба Алтуфьево (на детской площадке), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;

— парк «Ангарские пруды» (между Большим и Малым прудами), ежедневно с 07:00 до 23:00;

— парк у Джамгаровского пруда (возле сцены), режим работы — круглосуточно;

— Воронцовский парк (возле третьего Воронцовского пруда), режим работы — круглосуточно;

— парк у Борисовских прудов (возле площадки для пляжного волейбола), режим работы — круглосуточно;

— парк «Кузьминки» (возле кафе), режим работы — круглосуточно;

— парк «Садовники» (возле кафе), режим работы — круглосуточно;

— озелененная территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе (всепогодная горка в районе дома 80д на Каширском шоссе), режим работы — ежедневно с 10:00 до 16:00.

Платные горки можно будет посетить в таких парах, как:

— парк 50-летия Октября (всепогодная горка справа от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского», от 200 до 300 рублей в час), режим работы — ежедневно с 10:00 до 22:00;

— музей-заповедник «Царицыно» (овраг рядом с Большим мостом, до 250 рублей), режим работы — с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным;

— парк «Северное Тушино» (неподалеку от входа в парк напротив улицы Свободы, дома 79, 250 рублей — 60 минут), режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00;

— Воронцовский парк (центральная поляна, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные;

— сквер по Олонецкому проезду (напротив улицы Сухонской, дома 9, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;

— Бабушкинский парк (напротив кинотеатра «Арктика», 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;

— Лианозовский парк (слева от танцевальной площадки, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;

— этнографическая деревня «Бибирево» (слева от церкви-часовни Антония и Феодосия Печерских, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;

— парк «Ангарские пруды» (между Большим и Малым прудами, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;

— парк «Фили» (на территории детских аттракционов, 300 рублей — 30 минут), режим работы — ежедневно с 10:00 до 22:00;

— Измайловский парк (три горки на площадке «Лес чудес», от 250 до 350 рублей), режим работы —с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;

— Перовский парк (на главной аллее рядом с катком, от 200 до 300 рублей), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;

— парк «Красная Пресня» (справа от главного входа, 250 рублей — 30 минут), режим работы — с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

Зимний сезон в столичных парках стартовал 22 ноября. Помимо горок для катания на санках, ледянках и тюбингах, в этом году для москвичей и туристов в зонах отдыха будут работать 38 катков и 62 лыжные трассы. Кроме того, всю зиму в зонах отдыха будут проходить фестивали, концерты и мастер-классы.