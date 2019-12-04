РИАМО - 4 дек. В 2020 году Москва примет участие в восьми туристических выставках, семь из них будут за рубежом, выставки пройдут в Бразилии, Германии, Индии, Испании, Китае, России, Сингапуре и во Франции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Такие выставки — хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и завоевали на них сразу шесть наград. В 2020 году продолжим работу по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом», — сказала заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Туристические продукты столицы будут представлены как на городских стендах, так и во время роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу.

В прошлом году Москва также участвовала в восьми туристических выставках: WTM Latin America в Бразилии, ATM в ОАЭ, SITIF в Корее, ITE & ITE MICE и BITE в Китае, ITB Asia в Сингапуре, WTM London в Великобритании и IBTM World в Испании. Стенд города, подготовленный комитетом по туризму, получил шесть международных наград.

На выставках в Азиатском регионе Москва получила приз за лучший дизайн стенда, премию за лучшую креативную презентацию туристического потенциала и приз зрительских симпатий. На выставке World Travel Market в Лондоне столичный стенд победил в номинациях «Лучший дизайн стенда» и «Приз зрительских симпатий», а на IBTM World в Барселоне город наградили призом за лучшую презентацию туристического потенциала.

В конце ноября Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». В этой категории также были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Сидней, Рио-де-Жанейро. Церемония награждения состоялась в Омане.