РИАМО - 4 дек. На Минском шоссе в Одинцовском округе Подмосковья столкнулись грузовик с полуприцепом и автобус, пострадал один человек, обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 23 часов <…> на 24-м километре Минского шоссе (Одинцовский округ) произошло попутное столкновение грузовой автомашины с полуприцепом и автобуса. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.