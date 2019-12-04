РИАМО - 4 дек. Облачная погода и местами небольшой снег прогнозируются в Московском регионе в среду, атмосферное давление и температурный фон будут в норме, сообщается сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве закрепится в районе от минус 2 до 0, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, несмотря на нормальные значения температурного режима и атмосферного давления, порывистый ветер и высокая влажность воздуха могут негативно повлиять на настроение жителей.

«Отсутствие снежного покрова и небольшой световой день, сумрачная серость вносят депрессивные ноты в настроение граждан, склонных к пессимизму и унынию. Настроение этих лиц по цепочке передается окружающим. Поэтому надо постараться предусмотреть и предотвратить развитие этого сценария», — добавляется в сообщении.

Ложиться и вставать рекомендуется в одно и то же время, уделять сну не менее 8 часов. Если нет возможности взять дни отпуска и посетить солнечные страны, то можно сходить на спа-процедуры или сеансы расслабляющего массажа. В домашних условиях можно провести ревизию и избавиться от лишних вещей. Не стоит пренебрегать витаминными препаратами, поднимающими и стимулирующими жизненный тонус.

Лицам, имеющим серьезные заболевания, следует вовремя принимать лекарства, рекомендованные врачом, и следить за самочувствием.

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