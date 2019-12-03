РИАМО - 3 дек. В Ледовом дворце «Подмосковье» в городском округе Воскресенск прошла встреча, в ходе которой обсуждались вопросы развития волейбола сидя для людей с ограниченными возможностями в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Участие во встречи принимали один из руководителей администрации городского округа Владислав Сатинаев, директор СК «Химик» Андрей Квартальнов, сотрудник клуба Кирилл Байдаков и председатель МООО «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов.

«Рассмотрели возможность проведения на территории спортклуба «Химик» мастер-класса по волейболу сидя (разновидность волейбола для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата — паралимпийский вид спорта), проведения показательной игры с участием ведущих спортсменов Московской области и России, а также перспективу открытия такой спортивной секции в городском округе», - говорится в сообщении.

Зеликов рассказал о правилах волейбола сидя, а также его продвижении на территории России.

Благодаря этому виду спорта у жителей городского округа с поражением опорно-двигательного аппарата появится возможность принимать участие в турнирах различного уровня, а также шанс попасть в сборную команду области и России.