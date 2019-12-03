РИАМО - 3 дек. На 33 станциях Горьковского направления Московской железной дороги установили 89 терминалов для печати предварительного проездного документа (ТППД), говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Терминалы появились на остановочных пунктах Костерево, Болдино, Сушнево, Ундол, остановочном пункте 170 километр, Колокша, Юрьевец. Это станции, где нет касс или они работают в некруглосуточном режиме», — говорится в сообщении.

До этого терминалы установили на станциях Кусково, Стройка, Горенки, Черное, 43 километр, Есино, Электросталь, Металлург, Захарово, Казанское, Вохна, Назарьево, Ковригино, Ленская, Дрезна, Кабаново, Электрогорск, 14 километр, 87 километр, Войново, Усад, Глубоково, Покров, 113 километр, Омутище, Леоново.

В таком терминале пассажир может получить бумажный талон, который подтверждает начальную точку маршрута. Это упрощает покупку билета в пути или на станции назначения – не взимается сервисный сбор.

ТППД устанавливают с 2016 года. Они уже работают Киевском, Ярославском, Савеловском, Казанском и Рижском направлениях МЖД.

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