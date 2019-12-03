РИАМО - 3 дек. До 31 декабря комитет по конкурентной политике Подмосковья проводит онлайн-опрос потребителей «О развитии конкуренции в Московской области» на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Опрос проводят для выработки государственной политики по развитию конкуренции в Подмосковье.

«Стандартом развития конкуренции предусмотрен рост доли организаций частной формы собственности на товарных рынках Московской области. Нам важно мнение каждого! Что же жители подразумевают под понятием «конкуренция»? Услугами каких организаций, государственных или частных, они предпочитают пользоваться?» - говорится в сообщении.

Председатель регионального комитета по конкурентной политике Елена Волкова отметила, что учет мнения потребителей о необходимости присутствия государства в различных сферах экономики и доли этого присутствия, о понятии термина «конкуренция» является немаловажным при совершенствовании деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе.