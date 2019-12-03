РИАМО - 3 дек. Во встрече с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым приняли участие порядка 100 предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Свыше 20 вопросов прозвучало на встрече Хромова с представителями бизнес-сообщества Московской области. Зампред регионального правительства отметил, что это меньше трети от общего числа вопросов и проблем, которые решаются в ходе ежемесячного мероприятия.

«Прозвучали вопросы, которые относятся к земельно-имущественным отношениям, подготовке нормативной документации, строительству и получению льгот», - сказал Хромов.

Он добавил, что всего с начала текущего года удалось решить более 230 различных вопросов на ежемесячных встречах. Сейчас многие обращения рассматриваются в Центре управления регионом, который обрабатывает запросы от предпринимателей сразу.