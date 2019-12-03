РИАМО - 3 дек. В доме правительства Московской области состоялось совещание, посвященное обсуждению направлений развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг «МФЦ 2.0: от идеи к реализации», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области в МФЦ ежедневно обращается более 60 тысяч граждан», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар на открытии совещания.

Гостями мероприятия стали руководители уполномоченных МФЦ со всех регионов страны, представители МВД России, Минэкономразвития России, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Ростелекома.

На мероприятии участники познакомились с лучшими практиками Подмосковья в реализации направлений концепции МФЦ 2.0, а также определили стратегические модели деятельности МФЦ в ближайшем будущем.