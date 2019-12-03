РИАМО - 3 дек. Поезда на МЦД-1 и МЦД-2 во вторник курсировали по расписанию с интервалами 5-7 минут в часы пик, график движения составов выполнили на 98%, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Несмотря на непогоду, график выполнен на 98%, что сопоставимо с пунктуальностью работы Московского метрополитена – одного из мировых лидеров по надежности движения поездов. Столичное метро соблюдает расписание на 99,98%», - говорится в сообщении.

Во вторник не было серьезных сбоев движения.

До 8 декабря проезд на Московских центральных диаметрах бесплатный – нужно платить только за пересадку на метро. Пассажиры, которые ездят из дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, также могут ездить бесплатно в границах Подмосковья (кроме экспрессных маршрутов).

С момента запуска 21 ноября МЦД перевезли свыше 4,7 миллиона человек.

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