РИАМО - 3 дек. Отдохнуть можно будет на более чем 120 объектах зимнего досуга в Подмосковье, для гостей на 58 объектах будет звучать единый плейлист, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Основными объектами проведения зимнего досуга в регионе станут места массовых мероприятий, знаковые общественные объекты, природные зоны и парки культуры и отдыха.

«В Подмосковье на 123 знаковых объектах можно будет прекрасно провести время. Здесь будут установлено 123 елки, откроется 34 катка, появятся 11 горок для катания на санках, тюбингах, откроется 14 ярмарок и 28 пунктов питания. На 58 объектах будет звучать единый плейлист», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Всего в регионе, включая парки, дворы и другие пространства, установят более 1,6 тысячи елок, откроется порядка 700 катков и хоккейных коробок, 85 лыжных трасс, 250 горок для катания на санках, тюбингах, будут организованы более 90 ярмарок, 150 пунктов питания.

Как провести зиму в Подмосковье>>