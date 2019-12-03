РИАМО - 3 дек. Министерство благоустройства Подмосковья внедрило мобильное приложение для контроля уборки во дворах с 16 ноября, за это время было выполнено более 152 тысяч заданий, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Все муниципалитеты протестировали работу мобильного приложения. Высокая активность работы в мобильном приложении отмечается в 58 городских округах. С 25 ноября по 2 декабря 2019 года в мобильном приложении выполнено 152 368 заданий», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В Подмосковье ожидается снегопад, поэтому подготовлен четкий регламент по уборке снега. Контроль будет осуществляться по приложению в том числе.

Дворник в течение трех часов должен взять задачу по уборке в работу и в течение 12 часов выполнить ее. Далее ему необходимо подтвердить результат, сделав фото с геопозицией и в течение суток с момента объявления снегопада отчитаться о выполнении работы.

Вся информация поступает и анализируется в ЦУР, на ее основании формируется рейтинг территорий.

По результатам работы мобильного приложения с 25 ноября по 2 декабря лучшими стали Шаховская, Серебряные Пруды, Черноголовка, Власиха, Чехов, Восход, Луховицы, Реутов, Лобня, Солнечногорск.