РИАМО – 3 дек. В Подмосковье почти 3 миллиона жителей прошли вакцинацию против гриппа – это около 40% населения региона, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

На 48 неделе заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по Московской области не превышает пороговых значений. По данным оперативного мониторинга, в циркуляции преобладают вирусы негриппозной этиологии.

«В Московской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным мониторинга за ходом иммунизации, привито более 2,861 миллиона человек (39,5% от населения), в том числе детей – 841915. За счет средств работодателей привито более 115 тысяч человек (4% от числа привитых)», – говорится в сообщении.

Сделать прививку против гриппа можно в медицинских организациях по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования, руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

Вакцинация против гриппа является самым эффективным способом профилактики данного заболевания.

Для профилактики гриппа и ОРВИ также стоит избегать контактов с лицами, у кого выражены симптомы простуды, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, укреплять организм с помощью правильного питания.

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