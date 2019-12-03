РИАМО - 3 дек. Росгвардейцы провели проверку частных организаций, охраняющих образовательные учреждения Подмосковья, и выявили свыше 170 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Правоохранители обращали особое внимание на уровень профессиональной подготовки охранников вузов, школ, детских садов, исправность систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации», - говорится в сообщении.

Они проверили и юридическую сторону работы организаций, в частности, соответствие законодательству России договоров, заключенных с ЧОО.

Сейчас ЧОО охраняется свыше 3 тысяч объектов образования в Подмосковье. Большинство из них – детские сады и школы. В ходе проверок выявлено более 170 нарушений действующего законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность, 177 работников привлечены к административной ответственности.

Министерство образования региона и Антитеррористическая комиссия, органы прокуратуры и другие организации и ведомства были проинформированы о выявленных нарушениях по результатам проведенных проверок.

Инспекторы Росгвардии провели свыше 4 тысяч инструктажей антитеррористической направленности с руководителями частных охранных организаций и более 400 учебных тренировок дежурных нарядов при поступлении сигнала «тревога» с охраняемых объектов образования.