РИАМО – 3 дек. Рыбоводческие предприятия Московской области с начала текущего года получили поддержку в форме выделения из бюджета региона порядка 22 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Чтобы достичь хорошего показателя в развитии аквакультуры, власти Подмосковья оказывают ежегодную поддержку отрасли. Из бюджета региона предприятиями рыбоводства в этом году получено порядка 22 миллионов рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Данную деятельность в регионе ведут 20 рыбоводных организаций. На территории Подмосковья выращивают карпа, сома, карася, толстолобика, щуку, а также ценные породы рыб – осетров и форель.

Как уточнил министр, финансовая поддержка предприятий была направлена на содержание племенного маточного поголовья рыб и за реализованный племенной рыбопосадочный материал. Также им возместили часть затрат на приобретение комбикормов и на создание, реконструкцию и модернизацию объектов аквакультуры.

«Рыбохозяйственный комплекс Московской области располагает достаточно большим производственным потенциалом. Производственные мощности предприятий позволяют выращивать в год до 11 тысяч тонн живой прудовой рыбы, 35 миллионов штук рыбопосадочного материала и выпускать около 1 тысячи тонн рыбопродукции и полуфабрикатов», – отметил Разин.

Наибольший вклад в общий объем выращивания товарной рыбы вносят «Цна» городского округа Егорьевск (1056 тонн в год), «Бисеровский рыбокомбинат» Богородского городского округа (750 тонн рыбы в год), рыбхозы «Клинский» городского округа Клин (685 тонн) и «Осенка» Коломенского городского округа (333 тонны), «Научный центр по генетике и селекции рыб» Дмитровского городского округа (311 тонн).

Объем производства товарной рыбы в регионе в 2018 году составил 5,017 тысячи тонн.

Министр подчеркнул, что в текущем году показатели будут ненамного, но увеличены.