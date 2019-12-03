РИАМО – 3 дек. В селе Горки Коломенского городского округа 6 декабря презентуют мобильный пункт искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Это возможность для крестьянских и личных подсобных хозяйств выбрать генетический материал от производителя, проверенного по качеству потомства и обладающего высокой молочной и мясной продуктивностью, которая стойко передается по наследству. Это также уверенность, что семенной материал отвечает всем санитарным требованиям и при использовании полностью исключена возможность заражения инфекционными заболеваниями», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Участие в мероприятии примут директор департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства РФ Мария Новикова, первый замминистра Минсельхозпрода Московской области и главный госветинспектор области Сергей Воскресенский, а также сотрудники министерства, представители племенных хозяйств Подмосковья.

Племенную продукцию предоставит специализированное предприятие Подмосковья – «Московское» по племенной работе». Оно на сегодняшний день поставляет свою продукцию более чем в 1,2 тысячи хозяйств 60 регионов России, а также в Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

«Продукция как генетически, так и экономически конкурентоспособна в сравнении с продукцией, производимой европейскими племпредприятиями», – отметил Разин.

В рамках мероприятия в селе Горки будут представлены сравнительные характеристики быков производителей голштинской, черно-пестрой, симментальской, лимузинской, герефордской и других пород. Планируется проведение клинического осмотра животных, исследования органов воспроизводства перед осеменением.

«Мы также хотим продемонстрировать возможности ветеринарной службы министерства, использование ветврачами самых современных методик и высокотехнологичное оборудование мобильного пункта», – заключил Разин.