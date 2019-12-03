РИАМО - 3 дек. В рамках программы реновации в микрорайонах 74, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86 района Хорошево-Мневники благоустроят кварталы и прилегающие территории, также в порядок приведут участок природно-исторического парка «Москворецкий» вдоль набережной Новикова-Прибоя, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В рамках программы реновации предусматривается индивидуальный подход к каждому кварталу. Москвичам предлагают решить, на чем сделать акцент при благоустройстве дворов – на детских или спортивных площадках, местах для тихого отдыха или новых скверах, пеших прогулочных маршрутах с велодорожками», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что кварталы №74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники были представлены на конкурсе на разработку концепций пяти площадок реновации. Этот проект планировки разработало ГБУ «Главапу» совместно с архитектурным бюро UNK project.

Все существующие образовательные учреждения в рамках реновации сохранят в микрорайонах 74, 77, 80, 81 Хорошево-Мневников, а также построят новые: детский сад и учебный корпус на 150 и 200 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на базе школы №1515, ряд медицинских учреждений.

«На набережной Новикова-Прибоя появится новый многопрофильный медицинский центр. Также возведут объект здравоохранения на 320 посещений в смену по улице Генерала Глаголева. Еще одна детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену откроется на проспекте Маршала Жукова», - отметил Кузнецов.

На бульваре Генерала Карбышева появится комплексный центр социального обслуживания граждан и в микрорайоне 77 планируется возведение большого торгово-развлекательного центра, который необходим этому району.

На первых этажах новых домов появятся аптеки, магазины, предприятия сферы услуг и общепита, что, в свою очередь, позволит создать дополнительные рабочие места.

За счет создания новой сети внутриквартальных проездов с устройством тротуаров и парковочных мест значительно улучшится транспортная доступность района.