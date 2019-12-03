РИАМО - 3 дек. Поддержку на создание доступной среды получат 160 учреждений культуры Московской области из 47 городских округов, общий объем финансирования составит 62 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«На создание доступной среды в учреждениях культуры 2015-2019 годах было выделено: более 187 миллионов рублей, в том числе 78,5 миллионов рублей – средства федерального бюджета. На эти средства закуплены и установлены пандусы, лифты, подъемники, звукоусиливающие устройства, книги и пособия для слабовидящих», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что на 2020-2022 годы запланировано 62 миллиона рублей. Поддержку из областного бюджета получат 160 учреждений культуры в 47 городских округах. Главный ресурс работы – это чуткое и внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Серпуховском историко-художественном музее 1 декабря началась реализация проекта «Пять чувств». В рамках данного проекта создается особая модель восприятия шедевров живописи, при которой разные органы чувств начинают работать одновременно. Реализация проекта началась с картины Константина Маковского «Под венец».

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В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике прошли две программы: для детей с ограниченными возможностями здоровья программа «Музей для всех», в рамках которой в игровой форме состоялось знакомство с новой выставкой «Лоскутная мелодия. От сарафана до кардигана», мастер-классы и концерт на выставке «Осенний салон» для участников проекта «Активное долголетие».

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