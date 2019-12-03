РИАМО – 3 дек. Во исполнение областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и подпрограммы федерального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» на территории Власихи строят современные комплексы обезжелезивания и обезфторивания воды на пяти ВЗУ округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации Власихи.

На минувшей неделе на территории одной из строящихся станций на улице Заозерной побывал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Как рассказал депутату начальник отдела ЖКХ и энергетики комитета по вопросам ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Артем Бабицын, эта станция будет введена в эксплуатацию первой из пяти. Здесь закончены строительные работы, ведутся монтаж оборудования и подведение инженерных сетей.

«Станция обезжелезивания воды с применением современных систем управления процессом водоподготовки и современных фильтрующих материалов производительностью 1440 кубометров воды в сутки рассчитана на обеспечение чистой водой 6 тысяч человек», – сказал Бабицын.

По его словам, оборудование, установленное на станции, будет работать в автоматическом режиме без постоянного обслуживающего персонала.

«Мониторинг за гидравлическими, электрическими и другими параметрами ведется дистанционно через установленную в компьютере программу. Необходимая плюсовая температура в помещении для стабильной работы оборудования будет поддерживаться посредством электрокалориферов. Территория станции находится под видеонаблюдением», – отметил Бабицын.

Он подчеркнул, что современная станция очистки воды позволит снизить уровень железа, фтора, цветность, мутность и привести показатели качества водоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

Срок сдачи станции на улице Заозерной – 15 декабря. Необходимое благоустройство на территории станции будет проведено в следующем году.