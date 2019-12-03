РИАМО – 3 дек. Московским врачам удалось спасти пациента со случайно обнаруженной аневризмой аорты, существовала угроза разрыва, риск прогрессирующего нарушения работы аортального клапана сердца, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мотоциклист попал в ДТП, удар пришелся на паховую область. На месте аварии мужчина отказался от госпитализации, но боли продолжались, и он вызвал скорую.

«Медицинские работники доставили его в ближайшую московскую клинику. В урологическом отделении провели обследование, которое не обнаружило серьезных повреждений, но выявило аневризму дуги аорты больших размеров. Очевидно, что молодой человек жил с этим заболеванием достаточно долго, формирование аневризмы не было связано с дорожно-транспортным происшествием», – уточняется в сообщении.

30-летнего пациента срочно перевели в городскую клиническую больницу №15 имени О.М. Филатова, там как раз находится профильный региональный сосудистый центр, где подтвердили диагноз.

Размеры аневризмы указывали на необходимость протезирования в ближайшее время, несмотря на нормальное самочувствие больного. Существовала угроза разрыва, риск прогрессирующего нарушения работы аортального клапана сердца и сдавления окружающих органов.

Протезирование аорты и в плановом порядке несет серьезные риски. А у пациента нужно было протезировать не только дугу аорты, но восходящий и нисходящий ее отделы. Операция длилась шесть часов. За это время врачам удалось восстановить поврежденный участок аорты с помощью синтетического трансплантанта, который стал частью сосудистой системы.

Послеоперационный период прошел у мужчины без осложнений, и выписка под наблюдение врача поликлиники состоялась через семь дней после операции.