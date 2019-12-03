РИАМО – 3 дек. В Московской области во вторник стартовало комплексное профилактическое мероприятие «Автобус», целью которого является профилактика ДТП и повышение уровня безопасности при перевозках автобусным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью.

Профилактическое мероприятие продлится до 9 декабря и пройдет во всех городских округах Московской области.

«Надзор за организацией пассажирских перевозок на территории Подмосковья является одним из приоритетных направлений деятельности службы Госавтоинспекции и находится под пристальным контролем», – отмечается в материале.

При проведении мероприятий специалисты будут обращать особое внимание на техническое состояние автобусов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также уровень их профессиональной подготовки.