РИАМО - 3 дек. ООО «Первая областная энергетическая компания» не исполнило условия контракта на проведение лесопатологического обследования на территории городского округа Егорьевск, из-за чего его включат в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

Муниципальное казенное учреждение «Егорьевская служба единого заказчика» представила сведения об обществе в Московское областное УФАС России для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Первая областная энергетическая компания» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта», - говорится в сообщении.

Общество уклонялось от заключения контракта на проведение лесопатологического обследования на территории городского округа Егорьевск.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта.

Выслушав доводы лиц и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Первая областная энергетическая компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.