РИАМО – 3 дек. Арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о признании Ногинского колледжа нарушившим закон о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью поступила жалоба ООО ЧОП «Спецбезопасность» на действия колледжа, выступавшего заказчиком при определении подрядчика с помощью открытого конкурса на оказание услуг по охране объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО ЧОП «Спецбезопасность» обоснованной, выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, заказчик обратился в суд», – говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону подмосковного УФАС России и признал решение ведомства законным. Предписание признано обоснованным.