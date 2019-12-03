РИАМО - 3 дек. В столичном фестивале «Путешествие в Рождество» примут участие порядка 20 благотворительных фондов, для этого на фестивале будет работать «Мастерская добрых дел», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В России есть особые традиции, связанные с зимними праздниками: еще более века назад проводились благотворительные балы со сбором пожертвований и благотворительные елки для детей из нуждающихся семей. Сейчас мы возрождаем эти традиции на главном зимнем фестивале Москвы – «Путешествие в Рождество», - сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В Камергерском переулке в рамках фестиваля появится «Мастерская добрых дел». Там все желающие смогут пообщаться с представителями фондов, узнать об их работе и о том, как поддержать их деятельность.

В фестивале примут участие «Дом с маяком», «Абсолют-Помощь», «Старость в радость», «ДорИнвест», «Котодетки», «Лапа дружбы», «Спешите делать добро!», «Артист», «Русская береза», «Дом для мамы», «Гольфстрим», Свято-Софийский социальный дом, «ОРБИ», «Движение вверх», «Жизнь», «Я есть!», Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Представители фондов проведут кинопоказы, мастер-классы, чтения, выставки и другие мероприятия. Каждый день будет посвящен отдельном фонду. Время работы «Мастерской» - с 15 до 19 часов по будням, по выходным – с 12 до 19 часов. 27 декабря «Мастерская» будет работать с 11 до 20 часов, 7 января – с 13 до 19 часов.

Тринадцатого декабря свои мероприятия проведет фонд «Жизнь». 14 декабря акцию «Удивительные елки» организует фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева «Я есть!». 27 декабря фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро» проведет интерактивное занятия. 22 и 23 декабря, 11 и 12 января пройдет выставка кошек, организованная ГБУ «ДорИнвест».

Благотворительные мероприятия также пройдут на Тверском бульваре 14 декабря.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» откроется 13 декабря. Он закончится 12 января. В рамках фестиваля по всему городу будет работать порядка 40 площадок.