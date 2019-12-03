РИАМО – 3 дек. С начала текущего года в медицинские организации Московской области вышли на работу 113 врачей, закончивших обучение в вузах по целевому направлению, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

При этом, из трудоустроенных 18 специалистов первичного звена, 95 узкопрофильных специалистов.

«Привлечение медицинских кадров – одна из наших ключевых задач на сегодняшний день. Целевое обучение позволяет нашим медорганизациям готовить необходимые кадры. После окончания обучения студенты приходят на работу в те больницы и поликлиники, с которыми заключали договора на целевое обучение», – отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

По ее словам, больше всего выпускников целевого набора в этом году трудоустроилось в Раменскую больницу – семь врачей.

Она отметила, что в этом году по целевым направлениям в медицинские вузы поступили 656 жителей Подмосковья.

Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России – Первым МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Рязанским и Тверским медицинскими университетами и другими учебными заведениями, заключила Огнева.