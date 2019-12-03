РИАМО - 3 дек. В городском округе Солнечногорск в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 18:20 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Солнечногорск, микрорайон Поваровка, дом 17. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на пятом этаже в первом подъезде», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия привлекается 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России: три человека и одна единица техники. Привлеченных сил и средств достаточно.