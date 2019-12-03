РИАМО - 3 дек. В настоящее время в рамках программы реновации столичного жилфонда проектируются и строятся 206 домов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реновации жилья набрала ход. С момента старта программы полностью переселены около 12,2 тысячи жителей старых пятиэтажек, сейчас в процессе переезда еще около 5 тысяч горожан», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, уже построено 47 «стартовых» домов общей площадью около 600 тысяч «квадратов». Кроме того, сейчас проектируются 63 дома площадью 1,4 миллиона квадратных метров и строятся 143 дома на 1,8 миллиона квадратных метров.

Хуснуллин напомнил, что за два года была подобрана 361 «стартовая» площадка с потенциалом строительства более 5 миллионов квадратных метров жилья. При этом для ускорения реализации программы ведется работа по подбору дополнительных «стартовых» участков.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.