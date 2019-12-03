РИАМО – 3 дек. Посадочный материал гибридов и сортов лесных растений, произрастающих в Ивантеевском дендропарке, будет использоваться для озеленения территорий Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Российский центр защиты леса и Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по лесовосстановлению, озеленению дачных участков и выведению новых видов растений.

«Недавно Ивантеевский лесопитомник вышел из банкротства и приступил к восстановлению своей профессиональной деятельности. Данное соглашение станет еще одним этапом в работе по восстановлению производства и распространению посадочного материала», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Сотрудничество будет проходить по направлениям лесовосстановления, озеленения дачных участков, выведению насаждений, устойчивых к экологии городов, для чего будет использоваться посадочный материал гибридов и сортов лесных растений, растущих на территории Ивантеевского дендропарка имени академика А.С. Яблокова.

Кроме того, организации договорились приступить к созданию генетической электронной базы различных видов и гибридов лесных растений (ДНК) Ивантеевского дендропарка, что поможет сохранить наработки отечественных ученых в области генетики и селекции.

По словам директора Ивантеевского лесопитомника Сергея Устинова, предприятие обладает обширной базой растений и гибридов, выведенной учеными во главе с А.С. Яблоковым в течение десятков лет.

«За годы исследований учеными выведен ряд сортов специально для климата средней полосы, устойчивых к нашим погодным условиям. В советское время данными сортами были засажены многие города и парки нашей страны. Это наследство, применение которого может сейчас оказать большую помощь в озеленении городов Подмосковья и страны», – отметил Устинов.