РИАМО - 3 дек. Эксперты Роскачества провели исследование мобильных приложений для заказа такси и назвали своих фаворитов, сообщает Федеральное агентство новостей.
Всего проверку прошли 19 приложений для iOS и 21 приложение для Android. Для исследователей были важны их функциональность, удобство использования, безопасность и перечень запрашиваемых разрешений.
«Оценку в четыре балла получили 22 из 40 приложений. Все они рекомендуются организацией к использованию», - говорится в сообщении.
Организация считает лучшими приложения «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android.
Самыми удобными на операционной системе iOS признали приложения «Яндекс.Такси», «ТаксовичкоФ» и Gett, на платформе Android — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia.
Ранее в Москве определили самые качественные агрегаторы такси. Соответствующий рейтинг по состоянию на октябрь этого года представила Транспортная ассоциация московской агломерации. В частности, оказалось, что минимальная доля машин, работающих без разрешений, приходится на «Яндекс.Такси» и Uber.
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Образцовый водитель
Если для вас важно, чтобы все было по правилам, никаких объездов, сомнительных дорог и пустых разговоров, то вам нужен образцовый водитель Джерри Флетчер, как фильме «Теория заговора». Наверное, он собирает всевозможные сведения, обрывки разговоров, но в итоге получается ровно таким, как мы любим – рассказывающим что-то захватывающее, хоть и путаное, что-то такое, во что не верится, но что вполне может оказаться правдой. За свою безопасность вы готовы даже переплатить, поэтому, скорее всего, имеете карточку постоянного клиента в «Резидент Такси».
Вы не любите тихо плестись по пробкам в ожидании свободной дороги, поэтому, скорее всего, оцените таксиста-экстремала, который напоминает Даниэля Моралеса из французского фильма «Такси». Для вас важно, чтобы водитель хорошо ориентировался на дороге, знал каждый двор и поворот, который поможет сократить путь. Этот водитель точно хорошо знает город, и, возможно, лихачил по Москве, когда вы еще не родились. В «Резидент Такси» вы вряд ли столкнетесь с нарушителями, а вот с теми, кто ценит ваше время и знает дорогу без навигатора – вполне вероятно. Несмотря на крутые виражи, на место вы прибудете в целости и сохранности, разве что укладку придется поправить.
Вы не любите ездить в тишине, поэтому ваш идеал – разговорчивый водитель в стиле Лелика из «Бриллиантовой руки». Он пожалуется на плохую погоду, с ним вы обсудите пробки и пенсионную реформу, а если нужно – он всегда готов дать вам бесплатный совет. Такие болтуны раздражают многих, так как начинают общение еще на этапе вызова машины, зато ему вы точно сможете выговориться о завышенных ценах в автосервисе или сварливой теще, и он обязательно вас поддержит.
Вы – фанат новых технологий и не выпускаете гаджет из рук, поэтому, когда за руль наконец-то сядут водители-роботы, как в фильме «Вспомнить все», вы первым его вызовите. Ваша мечта – летающие автомобили в городе будущего или хотя бы Корбен Даллас из «Пятого элемента», который хоть и не демонстрирует чудеса вождения, но живет в мире, где инопланетяне – обычное дело. В «Резидент Такси» таких новинок пока нет, но компания старается быть в тренде, и вполне вероятно, что именно здесь появятся первые самоуправляемые такси.
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