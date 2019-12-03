РИАМО – 3 дек. «Почта России» начала доставлять паспорта болельщика (Fan ID) чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 в России в 98 городов страны и по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Российские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением паспорта болельщика в 112 отделениях почтовой связи в 98 городах России при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя. При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на Fan ID», – говорится в сообщении.

На территории Москвы доставка паспортов болельщика осуществляется в 15 отделений почтовой связи, в Подмосковье – в четыре отделения. Доставка Fan ID бесплатная.

Fan ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA 2020 в Санкт-Петербурге.

Получить паспорт болельщика нужно каждому зрителю, купившему билет на матчи чемпионата в Санкт-Петербурге. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев.

Оформить заявку на получение Fan ID необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте www.fan-id.ru или в центрах выдачи Fan ID. Первый такой центр открылся в Санкт-Петербурге 3 декабря. Позднее еще один центр откроется в Москве.