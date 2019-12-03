РИАМО - 3 дек. В 29 городских округах Подмосковья завершили реализацию программы «Светлый город», запланированную в этом году, всего работы завершены на 510 объектах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», проекта «Светлый город» по мероприятиям «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения» на сегодняшний день из 581 объектов по 510 объектам работы завершены», - говорится в сообщении.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, всего с начала 2019 года установлено 15 999 светильников наружного освещения, 9340 опор.

Работы уже завершены в Балашихе, Воскресенске, Восходе, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Истре, Кашире, Котельниках, Красногорске, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Чехове, Шатуре и Электростали, а также в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Наро-Фоминском, Раменском, Рузском и Ленинском городских округах.

В программу «Светлый город» в 2019 году дополнительно внесли объекты систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, где завершаются строительно-монтажные работы по устройству систем наружного освещения и архитектурно-художественного. Данные объекты располагаются в Долгопрудном, Озерах, Молодежном, Шаховской, а также в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа.