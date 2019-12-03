РИАМО – 3 дек. В рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно повысят уровень медицинского обслуживания, в районе построят современные поликлиники и медцентры, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«К проблеме здравоохранения разработчики подошли основательно. В кварталах 1, 4, 14, 14Б района Царицыно на улице Севанская построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, подстанцию скорой помощи на Пролетарском проспекте, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном рядом с гипермаркетом «Ашан», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Особое внимание уделят и транспортной доступности. Так, в Царицыне реконструируют Кавказский бульвар, расширив проезжие части в районе пересечения с Пролетарским проспектом. Также будет построена новая улица на участке от Пролетарского проспекта до Бакинской улицы, обустроено 15 наземных пешеходных переходов.

В рамках программы реновации в районе благоустроят природные комплексы, в том числе на территории у реки Городни между Курским и Павелецким направлениями Московской железной дороги, вблизи речки Чертановки на участке от 1-го Котляковского переулка до Пролетарского проспекта. Также работы проведут в зеленой зоне «Коллективные сады» у больницы №14 по улице Бехтерева.