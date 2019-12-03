РИАМО – 3 дек. В Государственной думе РФ приняли пакет законов, предусматривающий введение в стране электронных трудовых книжек, данную инициативу выдвинуло правительство России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Переход на электронные трудовые книжки будет осуществляться постепенно и на добровольной основе. Все предполагаемые пакетом поправок к Трудовому кодексу изменения должны вноситься поэтапно.

«Оповестить работодателя о своем выборе сотрудник сможет до конца следующего года, написав соответствующее заявление. Права на бумажный документ не будет только у тех, кто впервые вступит в трудовые отношения после 2021 года», - отмечается в материале.

Работодатель должен будет предоставлять сведения о трудовой деятельности сотрудников в информационную систему ПФР. Сам сотрудник получит возможность контролировать достоверность сведений и при необходимости обратиться к работодателю при выявлении неточностей.

«Если какие-то данные были внесены ошибочно или неполно, можно будет потребовать исправления ошибки и повторной подачи сведений в ПФР», — уточнил депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Также поправками к Трудовому кодексу будут закреплены способы получения гражданами сведений о трудовой деятельности.