РИАМО - 4 дек. В среду, 4 декабря, в 14:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему: «Реализация региональной программы капитального ремонта жилищного фонда на территории Московской области: промежуточные итоги».
На вопросы журналистов ответят:
- генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов;
- председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области Юлия Белехова.
На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
- какова текущая ситуация на территории Московской области по выявлению объектов капремонта? Сколько домов были отремонтированы?
- какую роль в этой работе играют общественные организации?
- сколько проблемных объектов выявили в ходе реализации региональной программы капитального ремонта?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
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