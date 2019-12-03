РИАМО - 3 дек. На Арбатско-Покровской линии метро произошел сбой в движении поездов из-за неисправного состава, на данный момент движение введено в график, сообщил РИАМО представитель горячей линии метрополитена.

«В районе станции «Курская» была задержка из-за неисправного состава. Сбой в движении был в сторону «Щелковской», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что неисправность оперативно ликвидировали. Сейчас поезда двигаются согласно графику.