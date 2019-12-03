РИАМО – 3 дек. Еще одного владельца сельскохозяйственных земель в Можайске оштрафовали на 400 тысяч рублей за невыполнение требований земельного законодательства в части улучшения и защиты земли, охране почв от эрозии и негативного воздействия, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Нарушения выявили муниципальные земельные инспекторы Можайского округа, которые проверили 177,5 гектара сельхозземель. Проверка показала, что собственник не использует землю для сельскохозяйственного производства и не обрабатывает ее», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В результате проверки было обнаружено, что участки заросли сорняком и деревьями, на них уже выросли березы и ивы. В наказание на владельца наложили штраф в размере 400 тысяч рублей и предписали исправить нарушения.

Коган добавил, что плодородность земель сельхозназначения – главная характеристика почвы, поэтому очень важно поддерживать этот параметр на должном уровне.

По его словам, мероприятия по улучшению почв, защите их от негативного воздействия и ухудшения состояния – необходимая деятельность владельца земли, прописанная на федеральном уровне.

С начала года в Можайском округе проведены проверки 8,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения, на 5,9 тысячи гектаров обнаружены нарушения. Сумма штрафов с начала года составила порядка 6,8 миллиона рублей.