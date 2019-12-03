РИАМО – 3 дек. Столичные следователи начали проверку по сообщению о семье, которая заперлась в квартире после рождения ребенка, никому не открывала и не давала осмотреть малыша, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из сообщений следует, что семейная пара не открывала более месяца дверь сотрудникам органов опеки и попечительства, которые хотели проверить состояние новорожденного ребенка. Дверь в квартиру удалось вскрыть при присутствии сотрудников правоохранительных органов», – отметила Иванова.

По ее словам, на данный момент малыша и его родителей направили на обследование.

Она добавила, что следователи проверят все изложенные в СМИ факты. Начали проводить необходимые проверочные мероприятия. По результатам будет принято процессуальное решение.