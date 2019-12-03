РИАМО – 3 дек. На складе временного хранения ООО «Автологистика» задержали партию из 37 миллионов доз лекарственных препаратов ветеринарного применения, которые завезли из Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Оформление партии лекарств приостановили после обнаружения при проведении ветеринарного контроля ошибок в документации.
«При пересечении границы ЕАЭС в пункте пропуска груз учтен по разрешению Россельхознадзора, выданному на другую продукцию», – отмечается в материале.
Лекарства оформили после внесения корректной записи в журнал досмотра системы «Аргус» в пункте пропуска.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии