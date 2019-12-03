РИАМО - 3 дек. Женщина купила мыльные пузыри своему ребенку в магазине в Протвине, после игры двухлетний малыш покрылся красными пятнами, сообщается в группе «Подслушано Протвино» в соцсети «ВКонтакте».

«Купили в FixPrice мыльные пузыри литровые, <...> у ребенка образовались ужасные красные круги после того, как мы с ними поиграли, естественно попадало на тело», - написала мама малыша.

Она также разместила фотографии ребенка, на которых видно, что на теле есть красные пятна, по форме напоминающие мыльные пузыри.

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