РИАМО – 3 дек. Следственный комитет проверит распространенную в СМИ информацию об отравлении в столице 12-летнего ребенка наркотическим препаратом, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что в Москве 12-летний школьник отравился наркотическим препаратом. Ребенка госпитализировали с острым отравлением», – сказала Иванова.

По ее словам, ГСУ СК России по Москве организовало доследственную проверку по данному сообщению. Следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.