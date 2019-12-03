РИАМО - 3 дек. В ноябре 2019 года по Московской железной дороге перевезли 65,4 миллиона пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Из 65,4 миллиона пассажиров в пригородном сообщении отправлено 63,3 миллиона пассажиров, в дальнем следовании — более 2 миллионов.

«Пассажирооборот в ноябре 2019 года составил 2,7 миллиарда пассажиро-километров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,7 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании – 980 миллионов пассажиро-километров», - говорится в сообщении.

С вокзалов и станций МЖД за январь-ноябрь этого года всего отправлено 703,7 миллиона пассажиров. Из них в дальнем следовании – 24,8 миллиона пассажиров, в пригородном сообщении – 678,9 миллиона пассажиров.

С начала этого года пассажирооборот на МЖД вырос на 4%, по сравнению с уровнем прошлого года, и составил около 32 миллиардов пассажиро-километров. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-ноябре составил 18,8 миллиарда пассажиро-километров, в дальнем следовании – 12,9 миллиарда пассажиро-километров.

Более 133 миллионов пассажиров перевезли по МЦК с начала года, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала эксплуатации услугами Московского центрального кольца воспользовались 400,7 миллиона пассажиров.

Со дня открытия на МЦК зафиксировано максимальное количество пассажиров 29 ноября 2019 года – более 571 тысячи человек. Самыми популярными станциями стали «Площадь Гагарина», «Ботанический сад» и «Кутузовская».