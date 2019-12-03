РИАМО – 3 дек. На данный момент в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи все системы водоснабжения работают в штатном режиме, качество поставляемой воды соответствует нормам, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В микрорайоне завершили подключение нескольких домов к Восточной системе водоснабжения. Большие системы водоснабжения требуют переподключения, и на прошлой неделе произошел технологический сбой. В результате жители пожаловались на качество воды и появление запаха хлора. Чтобы убедиться, что потребители получают качественную воду, исполняющий обязанности министра ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский и глава Балашихи Сергей Юров приехали в дома жителей и лично проверили качество питьевой воды.

«Действительно, мы зафиксировали жалобы жителей, за несколько дней в областной Центр управления регионом поступило около 50 обращений по поводу цвета и запаха питьевой воды. Некачественная вода была в 40 домах в микрорайонах Центр 2 и Саввино, куда она поступает с шестого водозаборного узла, а туда попадает из Восточной системы водоснабжения, где и произошел технологический сбой», – сказал Велиховский.

Он уточнил, что раствор хлора в систему не попал и был оперативно устранен.

Непригодная для питья вода не попала в другие дома и социальные объекты благодаря быстрой реакции коммунальных служб, которые оперативно устранили последствия сбоя. Для жителей была организована бесплатная доставка питьевой воды.

«Сейчас все системы работают в штатном режиме, я бы хотел принести извинения жителям за данную ситуацию, в результате которой они не могли получать качественно услугу водоснабжения в течение нескольких дней. На сегодняшний день качество поставляемой воды соответствует всем нормам, пить можно», – подчеркнул Велиховский.

Кроме того, в микрорайоне построили новую насосную станцию. В январе ее подключат к московскому водопроводу (до этого возможны сбои). За то время, когда вода была ржавая и с запахом хлора, жителям сделают перерасчет.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За 5 лет в регионе было построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей. Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94% при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%.