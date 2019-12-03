РИАМО - 3 дек. В рамках реализации программы реновации в Дмитровском районе столицы в новые квартиры должны будут переехать более 11 тысяч москвичей, 78 семей уже переехали в новостройку на Долгопрудной улице, дом 12, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в Дмитровском районе.

«Очень часто люди переезжают в дома, расположенные буквально в 50 метрах от их прежнего жилья, как, например, здесь – в Дмитровском районе. Долгое время этот район находился в транспортной изоляции, но уже через несколько лет сюда придет Люблинско-Дмитровская линия метро с двумя станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово», – отметил Собянин.

Всего в Дмитровском районе Москвы в программу реновации попали 55 жилых пятиэтажек. Уже подобрано пять стартовых площадок общей мощностью 43,1 тысячи квадратных метра.

Это объекты по адресам: Долгопрудная улица, дом 12 (жилой дом введен в эксплуатацию в сентябре 2018 года), Долгопрудная улица, дом 7 (ведется строительство жилого дома, плановый срок ввода – 2020 год), Дмитровское шоссе, владение 127 (начато проектирование, плановый срок ввода – 2022 год), Долгопрудная улица, владение 10 (ведется разработка градостроительной документации, плановый срок ввода – 2023 год), Клязьминская улица, владение 28А (ведется проектирование, плановый срок ввода – 2023 год).

Также жители Дмитровского района получат квартиры в возводимом инвестором доме по адресу: Лобненская улица, владение 13.

В дом №12 по Долгопрудной улице переселение началось в феврале текущего года. В новостройку переезжали 79 жильцов стоящей по соседству пятиэтажки — дома №10, построенного в 1966 году. На данный момент 78 семей уже завершили переезд, при этом восемь из них выразили желание переехать в квартиры большей площади с доплатой. 59 семей получили при переезде содействие города.

Дом №12 по Долгопрудной улице состоит из трех секций разной этажности — восемь, девять и 19 этажей. В квартирах выполнена улучшенная отделка, соответствующая московскому стандарту реновации.