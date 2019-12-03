РИАМО – 3 дек. В текущем году порядка 169 тысяч неработающих пенсионеров Московской области получают доплату к пенсии, она составляет около 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2019 году доведена до уровня 9908 рублей, ее получают более 168 706 жителей Московской области», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Претендующие на получение доплаты к пенсии должны быть неработающими и иметь регистрацию в Подмосковье по месту жительства или пребывания.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», – добавила Фаевская.

Доплата предусмотрена для тех, кто получает пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Также на доплату могут рассчитывать граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца, достигшие 18 лет и обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения (до 23 лет).

Как получить региональную социальную доплату к пенсии в Подмосковье>>