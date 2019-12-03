РИАМО - 3 дек. В честь известного журналиста, возглавлявшего редакцию газеты «Известия», Льва Толкунова установили мемориальную доску на доме в столице, где он жил, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Торжественное открытие мемориальной доски Толкунову, который 11 лет был главным редактором газеты «Известия», состоялось во вторник.

«В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Льва Николаевича – знаменательное событие в мире российской журналистики. 11 лет он возглавлял одну из ведущих газет страны – «Известия» – и сам начал свой трудовой путь с работы корреспондентом: в Великую Отечественную служил военкором в «Правде», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

На торжественном открытии памятной доски присутствовали представители департамента культурного наследия города, Союза журналистов, родственники и соратники Толкунова, СМИ.

Над проектом мемориальной доски работал скульптор Микаэль Согоян. Доску установили по адресу: Гранатный переулок, дом 10, строение 1. Инициатором установки стал Союз журналистов России.

Лев Толкунов посвятил журналистике более 30 лет жизни: проработал в «Правде» 15 лет и 11 лет в «Известиях», четыре года был председателем правления агентства печати «Новости».

Благодаря его участию журналисты Москвы получили в 1975 году новый корпус «Известий» и здание нынешнего РИА Новости на Зубовском бульваре.