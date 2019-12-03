РИАМО – 3 дек. Арт-студия подмосковного проекта «Активное долголетие» открылась в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Каждый вторник для 20 участников будут проводить мастер-классы с профессиональным художником, на котором они смогут создать свои работы. Длительность каждого мастер-класса – один час», – говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов, перед мастер-классом для гостей старшего возраста организуют экскурсию по постоянной экспозиции «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII-XX веков».

«Мне кажется, что идея акции о создании условий для активного долголетия очень актуальна. Возможность заниматься искусством, открывать новые места действительно может приносить массу радостных эмоций, а значит, и повышать качество жизни. Тем более, что в Подмосковье множество мест для реализации такого досуга. Наш музей с удовольствием поддерживает акцию «Активное долголетие» и ждет ее участников», – добавил Кузнецов.

Проект «Активное долголетие» стартовал в Подмосковье в июне 2019 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Проект направлен на заботу о пожилых жителях Московской области. Его участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Все занятия проводятся бесплатно.

В рамках «Активного долголетия» также организуют бесплатные туристские поездки по подмосковным достопримечательностям, при этом маршруты разработали специально для пожилых людей. Поездки проходят на автобусах под брендом «Активное долголетие» в сопровождении экскурсоводов и социальных работников.

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