РИАМО – 3 дек. В Москве выпустили новый «Ресторанный навигатор», путеводитель по лучшим заведениям столицы вышел в формате гида на русском языке и сборника на английском и китайском языках, сообщается на официальном сайте мэра города.

Всего в гастрономический путеводитель включили более одной тысячи лучших заведений Москвы. Гид подготовил ресторанный критик и издатель Михаил Лопатин.

«Помимо тысячи ресторанов, в русскоязычное издание гастрономического гида вошли 160 новых заведений столицы. Специалисты оценили их по 30-балльной системе в категориях «Еда», «Дизайн» и «Сервис». По работе каждого ресторана написана подробная рецензия», – говорится в сообщении.

В сборники на английском и китайском языках попали более 200 столичных заведений. Как подчеркнули эксперты, это первое в России актуальное издание подобного рода на иностранном языке.

Сегодня в Москве работают свыше 13 тысяч кафе, ресторанов и закусочных, рассчитанных на 565 тысяч посадочных мест. За последние 10 лет количество предприятий питания в столице выросло более чем в два раза.

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