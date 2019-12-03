РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 дек. Ремонт путепровода на Комсомольской улице подмосковного Подольска выполнили на 68% от плана на текущий год, на данные работы было потрачено 25 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске продолжается ремонт путепровода, проходящего через пути Московской железной дороги на улице Комсомольской.

«На первой очереди ремонта путепровода выполнена выравнивающая бетонная стяжка по несущим конструкциям. Смонтированы ограждающие конструкции (тепляки) для обеспечения возможности устройства гидроизоляции. Ведутся работы по гидроизоляции бетонной стяжки несущих конструкций путепровода. В настоящее время работы плана 2019 года выполнены на 68% – на сумму 25 миллионов рублей. Из бюджета Московской области на ремонт 2019 года выделено 37 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Путепровод длиной 168 метров является единственным быстрым и удобным способом пересечь железнодорожные пути в восточной части города как для водителей, так и пешеходов. В рамках контракта по его ремонту подрядная организация выполнит ремонт опор и балок, асфальтобетонного покрытия, переустройство тротуаров и лестничных сходов, а также переустройство гидроизоляции, установку новых металлических барьерных ограждений и перил.