Забота об экологии сегодня – модный тренд. Все больше людей стараются потреблять разумно и экологично, выбирают товары с приставкой «эко» и «органик». При этом многие считают, что экошубы намного экологичнее натуральных, потому что спасают животных от гибели. А покупка искусственной ели на Новый год наверняка убережет от вырубки живую елочку в лесу! Все это так, но есть у медали и вторая сторона. Пообщавшись с эко-блогерами и экспертами, обозреватель РИАМО выбрала пять зимних эко-мифов, верить в которые – все равно что верить в Деда Мороза, только расплачиваться за эти заблуждения человека приходится природе.

Искусственные елки - до и после «смерти»

К середине декабря в Московском регионе традиционно открываются елочные базары, где можно купить и скромных отечественных красавиц, и пышные европейские елочки. Все они выращиваются в специальных питомниках и имеют документы. После праздника живую новогоднюю ель можно сдать на переработку – из нее сделают щепу и используют, например, как подстилку для животных.

Несмотря на понятный и очень даже экологичный путь елочки из питомника, некоторые продавцы искусственных елей до сих пор «кормят» покупателей мифом о том, что, покупая искусственную ель, они спасают от верной гибели елочку живую. Экологи из разных стран давно сошлись во мнении, что грамотно выбранная живая ель намного экологичнее, чем многоразовая искусственная.

«Несмотря на то, что многоразовая искусственная ель при «жизни» спасает от гибели живые деревья, после «смерти» ее не сдать в переработку. Став мусором, она превратится в огромную проблему для природы», - пояснила РИАМО эко-блогер Анна Тятте.

При этом искусственная ель вредит природе не только на стадии утилизации, но и раньше – выделяя вредные вещества при производстве и транспортировке. Поэтому московские эко-блогеры настаивают на варианте «эко-елочки из подручных материалов».

Канадские ученые подсчитали: чтобы решение в пользу искусственной елки было реально экологически выгодным, чем ежегодная покупка живого дерева, первую нужно использовать более десяти лет.

Всемирный фонд природы напоминает о существовании многих других вариантов встречи Нового года под елочкой – например, можно нарядить живую ель во дворе или купить елочку в горшке, а после высадить на своем дачном участке.

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Вредные экошубы

Экошубы, или шубы их искусственного меха, в последние годы стали невероятно популярны. Любая московская модница скажет, что в тренде сейчас экомех, который порой совершенно неотличим от натурального. Поклонницы шубок-«чебурашек» в интернете пишут, что любят эко-мех за «его гуманность», а производители гордятся тем, что «ни одно животное при производстве шубки не пострадало».

По этому вопросу экологи расходятся во мнении, а исследования разных лет могут противоречить друг другу.

«Нельзя однозначно сказать, что более неэкологично – производство натурального меха из убитых животных или искусственного меха из продуктов нефтехимии. Производство обоих видов неэкологично», - отметила эко-блогер Настя Приказчикова.

Она считает, что производство искусственных шуб неэтично по отношению к людям - даже если производитель использует переработанный пластик (полиэстер, акрил), это все равно пластик. «Шубы из искусственного меха быстрее теряют вид и приходят в негодность, а при стирке выделяют микропластик», - добавила она.

В отличие от искусственных, шубы из натурального меха носятся долго, иногда – поколениями, и в этом их преимущество. К тому же натуральный мех быстро разлагается в природе. Искусственный же будет разлагаться сотни лет.

«Получается, искусственными шубами вы спасаете животных, но не планету», - заключила Приказчикова.

Любителям искусственного меха эко-активист предложила прежде всего подумать об его утилизации. А любителям шуб в целом – отойти от психологии потребления и носить то, что есть. Можно с этой целью приобрести винтажную шубку.

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Неразлагающиеся бумажные стаканчики для кофе

Прекрасные новогодние ярмарки оставляют Москве полные урны бумажных стаканчиков из-под глинтвейна, сбитня, чая или кофе. Многие посетители рождественских ярмарок стараются заполучить эти яркие стаканчики, чтобы просто сделать фото на память. Ну а традиция «кофе на вынос» вообще вне сезона.

Многие считают, что бумажный стаканчик для горячих напитков вполне экологичен, но и это не так.

«Бумажные стаканчики на самом деле не такие безобидные, как кажется на первый взгляд. Внутри они покрыты пластиковой пленкой, а это делает их переработку невозможной. Это еще одна одноразовая вещь, разлагающаяся столетиями», - рассказала РИАМО эко-активист Екатерина, пишущая в «Инстаграме» под ником secretgarden_kate.

Желающим отказаться от пластиковых стаканчиков девушка советует выходить утром на 15 минут пораньше, чтобы насладиться кофе прямо в кофейне, или носить с собой складной стаканчик. Вместо складного стаканчика можно использовать термокружки и тамблеры – в зависимости от размера сумки.

Также эко-блогер напомнила об акции My cup, please («В мою кружку, пожалуйста»), которую пару лет назад придумали для того, чтобы любители кофе «на вынос» не использовали одноразовые стаканы. В свою очередь многие столичные заведения готовы сделать скидку для тех, кому близки эко-идеи.

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Крафтовая бумага неэкологична

Красиво упаковывать подарки – особое удовольствие, в котором многие не в силах себе отказать. Однако яркая оберточная бумага в ярких звездочках, оленях и мишках часто содержит пластик, а значит, совсем неэкологична и будет столетиями гнить на мусорном полигоне.

Эко-мыслящие часто выбирают крафтовую бумагу – как наиболее экологичный вид упаковки. В крафт сейчас заворачивают и подарки, и цветочные букеты, и всевозможные новогодние композиции. На сайте московской компании, торгующей упаковкой из крафта сообщается, что крафт-бумага на данный момент - самая экологичная упаковка, она производится из использованного бумажного сырья. Но главное – что, в отличие от пластика, крафт-бумага сгнивает в почве за 2-3 года без вреда почве, грунтовым водам и растениям, отмечается на сайте компании. К тому же крафт-бумагу в дальнейшем можно легко переработать.

Однако с этими утверждениями не совсем согласны эко-активисты. «Когда мы покупаем ту или иную вещь, мы должны думать не только о том, как она сгниет. А обо всем цикле, который она проходит», - отметила москвичка Мария, которая давно перешла на осознанное потребление.

Так, по данным сайта Greenpeaсe в России, бумажную упаковку не стоит рассматривать как экологичную альтернативу пластиковой, поскольку при ее производстве «выбрасывается больше вредных веществ и парниковых газов, чем при производстве пластиковой».

Эко-блогеры предлагают либо вовсе отказаться от упаковки подарков, либо использовать для этого подручные материалы, например – ткани. «Я подарки не заворачиваю. Но как вариант – кусок ткани, платок, можно фуросики соорудить», - посоветовала эко-блогер Настя Приказчикова.

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«Биоразлагаемые» пакеты из пластика

После праздников всегда встает вопрос: как утилизировать мусор?

Куда его собирать – в одноразовые пакеты из супермаркетов, в специальные мешки для мусора или же в биоразлагаемые пакеты? Последний вариант, казалось бы, самый экологичный.

Биоразлагаемые пакеты, как правило, изготавливаются из кукурузного и картофельного крахмала, сои, целлюлозы. Однако их экологичность – очередной миф для потребителей.

Химические добавки, делающие пакет «биоразлагаемым», снижают качество материала, и такие пакеты невозможно потом переработать, считает эксперт токсической программы Greenpeace Александр Иванников.

«Выращивать сельскохозяйственные культуры, чтобы превратить их в одноразовые предметы, – значит, совершенно нерационально использовать ресурсы планеты», - приводится мнение эксперта на сайте международной организации.

Неслучайно от биоразлагаемых пакетов уже отказались продвинутые эко-активисты и «зеленые» магазины. Например, в2018 году использовать «биоразлагаемые» пакеты, которые в окружающей среде должны разлагаться на минеральные соли, воду и углекислый газ, попыталась сеть «ВкусВилл»

«Выяснилось, что такие пакеты сделаны из обычного пластика со специальной добавкой, ускоряющей их распад на микрочастицы того же пластика. И никакого биоразложения при этом не происходит», - говорится на официальном сайте сети магазинов здорового питания «ВкусВилл».

На сегодняшний день самым экологичным способом доставки мусора до контейнера эко-блогеры называют обычное ведро. В идеале, в ведро нужно собирать биоразлагаемые отходы, относить на помойку, а затем промывать ведро. Пластик и другие сортируемые виды мусора нужно собирать отдельно и сдавать в переработку.